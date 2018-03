DROGA: STUPEFACENTE IN UN NEGOZIO DI RESTAURO, DUE ARRESTI

CRONACA. PESCARA. Due uomini, un sanremese di 40 anni e un pescarese di 60 anni, sono stati arrestati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine 'Abruzzo' , diretto da Laura Pratesi, dopo il ritrovamento di droga e materiale per il confezionamento delle dosi in un negozio di restauro. In un cassetto dell'attivita' c'erano circa 90 grammi di marijuana, nonche' 5 grammi di hascisc, un bilancino di precisione, l' attrezzatura per frazionamento della droga e la somma di 1.250 euro. Durante una perquisizione domiciliare a carico degli arrestati sono state trovate 20 piante di marijuana e delle foglie di marijuana (170 grammi circa) con un barattolo contenente sostanza vegetale (560 grammi circa). Il tutto e' finito sotto sequestro.