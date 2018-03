Incidenti stradali: furgone si ribalta su Statale 17, 4 feriti

L'AQUILA. Quattro feriti in un incidente avvenuto stamani lungo la statale 17, nel territorio comunale di Barisciano, in provincia dell'Aquila. Un furgone con quattro operai provenienti da Pescara e diretti per lavoro nel capoluogo regionale si è ribaltato dopo un sorpasso in un tratto non consentito dalla segnaletica. Al momento dell'incidente pioveva. Non sarebbero gravi le condizioni dei quattro feriti. Il traffico è rimasto bloccato il tempo necessario a rimuovere il mezzo. Sul posto i Carabinieri di Paganica ed i Vigili del Fuoco.