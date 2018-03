VELA. PARTE DA PESCARA IL 30 MAGGIO LA TERZA EDIZIONE DELL'EVENTO ROUTE 048

PESCARA. Parte da Pescara la terza edizione dell’evento velico internazionale ‘Route 048’, la Regata Pescara-Primosten che collegherà le due città adriatiche in una sorta di gemellaggio sportivo-turistico-culturale. Un evento che, in qualche modo, anticipa felicemente anche il ripristino del collegamento marittimo tra Pescara e la Croazia, previsto per il prossimo 19 luglio. La partenza della gara è prevista per venerdì, 30 maggio, alle 16, con la presenza di 33 equipaggi che percorreranno le 105 miglia marine, un evento organizzato dal Circolo velico ‘La Scuffia’ di Pescara, in collaborazione con il Marina di Pescara, i circoli croati Jedrilicarski Club Primosten, lo Yacht Club Vela di Spalato, con il patrocinio della amministrazione comunale, delle Autorità cittadine di Primosten e con l’Assonautica di Pescara.