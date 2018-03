CHRISTIAN CORSI CON PUBBLICITÀ PROGRESSO DA NAPOLITANO

TERAMO. Ci sarà anche Christian Corsi, docente di Comunicazione d’impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, nel ristretto gruppo di rappresentanti della Fondazione “Pubblicità Progresso”, che sarà ricevuto al Quirinale in udienza privata dal Presidente della Repubblica Napolitano il prossimo giovedì 29 maggio, alle ore 12. Corsi è stato invitato quale docente di riferimento del concorso “On the Move” 2013, dedicato da Pubblicità Progresso al tema della campagna di donazione degli organi.

Christian Corsi, insieme con i docenti Vittorio Montieri dell’Università di Padova e Marisa Galbiati del Politecnico di Milano, rappresenterà il Network Athena. Promosso dalla Fondazione Pubblicità Progresso nel 2011 il network Athena è composto da cinquanta docenti in rappresentanza di diversi atenei italiani, tra cui spiccano Stefano Zamagni dell’Università di Bologna e Nando Pagnoncelli dell’Università di Milano, e si occupa della promozione della cultura della comunicazione sociale in Italia. L’Ateneo di Teramo è tra i più rappresentati perché oltre a Corsi fanno parte di Athena il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Stefano Traini e Stefano Cianciotta docente di Comunicazione di crisi aziendale.