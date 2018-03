FURTI: RUBATI 100 LITRI DI GASOLIO, DENUNCIATI PADRE E FIGLIO

CELLINO ATTANASIO. Gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno identificato e denunciato, padre e figlio di 48 e 24 anni, di nazionalita' romena, nullafacenti, per furto in concorso di 100 litri di gasolio industriale. Il carburante era stato asportato da un escavatore in un cantiere in localita' Stampalone di Cellino Attanasio. Il legale rappresentante della ditta proprietaria del cantiere aveva fornito alla polizia la descrizione del veicolo sul quale aveva visto due persone allontanarsi dal cantiere. La polizia ha scoperto che l'auto era intestata alla moglie e madre dei due denunciati. Nei pressi dell'abitazione della famiglia e' stata trovata la tanica in plastica contenente ancora alcuni litri di gasolio.