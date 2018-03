VIOLENZA SESSUALE SU MINORE: ARRESTATO 71ENNE A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Un 71enne di Montesilvano e' stato arrestato oggi dai carabinieri del posto dovendo scontare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione a seguito di condanna definitiva per il reato di violenza e atti sessuali su minori, commesso dal 2009 al 2011. L'ordinanza e' del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila e l'uomo beneficia della misura alternativa della detenzione domiciliare per un anno per gravi motivi di salute. Il provvedimento di cumulo pena e' della Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara.