SULMONA , TORNA LA GIOSTRA CAVALLERESCA

SULMONA. Torna la “Cordesca”, la Giostra cavalleresca dei bambini, che si svolgerà Sabato 31 Maggio e Domenica 1 giugno a Sulmona. La dodicesima edizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Sardi dal commissario reggente dell’associazione culturale Giostra cavalleresca, Domenico Taglieri, dal direttivo e dai capitani dei Borghi e Sestieri. 500 i piccoli cavalieri, bimbi di tutte le scuole elementari e medie locali, che parteciperanno all’agone rinascimentale. Tutto comincerà Sabato, quando l corteo sfilerà, a partire dalle 16, da piazza Plebiscito, attraversando Corso Ovidio fino allo stadio “Pallozzi”, campo di gara dove alle 17, come tradizione vuole, sarà presentato il Palio, realizzato da Sonia Battaglini, artista di Pacentro. Al via le sfide, alle 17.30, divise in due tranche: una in cui si affronteranno i bambini di terza, quarta e quinta elementare, un’altra dedicata agli alunni della scuola media. Lo scorso anno il Palio fu conquistato dal Borgo di Santa Maria della Tomba. La manifestazione sarà intervallata dalle esibizioni dei gruppi tecnici, musici e sbandieratori, dei Borghi e Sestieri. Appuntamento Domenica per la finale: dopo il corteo che prenderà le mosse dalla piazza antistante la chiesa di santa Maria della Tomba alle 16, si tornerà sul prato dello stadio comunale alle 17.30 per la gara che ricalca la Giostra dei grandi: i piccoli cavalieri, lance alla mano, corrono a piedi, senza il tradizionale cavallo, cercando di infilare gli anelli all’interno del circuito.