PIANELLA. FINANZIATA LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE CITTADINE

PIANELLA. Semaforo verde per gli interventi del piano “Scuole - futuro in sicurezza”, approvati dall’ufficio speciale della Regione Abruzzo per la ricostruzione dei comuni del cratere. Gli investimenti complessivi ammontano a 758.000 € e interesseranno la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, l’istituto comprensivo del Capoluogo e la scuola primaria di Cerratina.

La giunta ha deciso di accelerare i tempi per gli incarichi ai progettisti in modo da poter a breve predisporre un cronoprogramma degli interventi per arrecare il meno disagio possibile alle attività didattiche.