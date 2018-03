VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI 14: CAMBIANO LE REGOLE

ABRUZZO. Novità e semplificazione della procedura:non più accompagnatori solo padre e madre. Dal 4 giugno 2014 entrerà in vigore la nuova procedura per consentire i viaggi all’estero di minori di età inferiore agli anni 14 accompagnati da soggetti diversi dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Sarà necessaria la menzione sul passaporto del minore, o l’attestazione rilasciata dalla Questura della provincia di residenza in cui figuri l’accompagnatore.

La scelta fra le due opzioni dovrà risultare da una dichiarazione di accompagnamento, compilata e sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, mediante l’utilizzo di un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) o dalla “Carta dei Servizi” della Questura di Teramo, completa dell’indicazione del nominativo dell’accompagnatore.

Tale dichiarazione ha una validità di 6 mesi, salva la possibilità per l’Ufficio ricevente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento di un minore ad un istituto di cure o formazione).

Poiché per problemi tecnici legati alla realizzazione del Software potrebbe non essere assicurata per il 4 giugno la menzione dell’accompagnatore sul passaporto, si dovrà fare ricorso solo all’attestazione.