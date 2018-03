TROVATA MORTA IN STRADA A PESCARA, SI SOSPETTA OVERDOSE

PESCARA. E' possibile che sia stata una overdose ad uccidere una 42enne pescarese, B.G., trovata morta in strada oggi pomeriggio a Pescara, in una traversa della strada parco. La donna era nota alle forze dell'ordine come tossicodipendente. Peraltro nella sua borsa e' stata trovata una siringa. Il pm di turno e' stato informato dalla polizia, che si sta occupando del caso, e decidera' il da farsi in merito alla eventuale autopsia.