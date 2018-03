AUTO IN FIAMME NELLA GALLERIA “I PIANACCI”

MONTELVANO. L’Anas comunica che sulla strada statale 714 “Tangenziale di Pescara” è provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione in corrispondenza della galleria “I Pianacci”, nel tratto compreso tra il km 0,900 e il km 1,200, nel comune di Montesilvano, a seguito dell’incendio di un’autovettura. Non si segnalano feriti né altri veicoli coinvolti. Le squadre di Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare al più presto la regolare circolazione.