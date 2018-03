INCIDENTI STRADALI: SCONTRO IN A/14, MUORE DONNA IN ABRUZZO

CITTA' SANT'ANGELO. Una donna di 50 anni, R.R., è morta per le lesioni riportate in seguito ad un tamponamento tra due automobili avvenuto nel pomeriggio al chilometro 349 dell'autostrada A/14, tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Atri-Pineto (Teramo), in direzione Pescara. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna, che secondo le prime informazioni era originaria del Chietino, non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupa la Polizia stradale di Città Sant'Angelo (Pescara). Intervenuti anche i Vigili del fuoco. La circolazione autostradale ha subito rallentamenti.