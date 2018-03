RIGA AUTO NELLA NOTTE, INCASTRATO DA UNA TELECAMERA

VASTO. Un "sfregiatore" di macchine è stato incastrato da una telecamera di un privato cittadino a Vasto: aveva causato danni a una sola auto per 1.500 euro, ma è stato identificato dalla polizia e denunciato per danneggiamento aggravato. Con una busta di plastica nella mano destra, per coprire il chiodo che utilizzava, e un ombrello nell'altra mano per non farsi riconoscere, un insospettabile signore si era divertito a rigare un'auto nel centro storico di Vasto: E.L., 66 anni di San Salvo (Chieti), non immaginava di essere ripreso da una telecamera installata in quel tratto di strada e quindi di poter essere individuato. Gli agenti del commissariato di Vasto attraverso la comparazione delle immagini e attraverso un sofisticato sistema elettronico di elaborazione video hanno identificato l'uomo. Le immagini mostrano come dopo aver danneggiato l'auto torna indietro per verificare il suo lavoro prima di entrare in un'abitazione nei pressi.