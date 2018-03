BOTTE A MADRE E FRATELLO PER SOLDI, ARRESTATO 35ENNE

LANCIANO . Due anni di botte a madre e fratello per avere soldi, spinto da alcol e droga. Con le accuse di estorsione e lesioni personali un 35enne è stato arrestato a Lanciano dai Carabinieri su ordinanza del gip Marina Valente, come richiesto dal procuratore Francesco Menditto. I famigliari del giovane erano stati costretti a consegnargli denaro e una collana d'oro. Il gip ha disposto i domiciliari in una struttura riabilitativa con divieto assoluto di allontanarsi senza autorizzazione.