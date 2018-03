ELEZIONI: M5S AVEZZANO DENUNCIA VIOLAZIONI PROPAGANDA ELETTORALE

AVEZZANO. Un esposto al sindaco per informarlo di presunte omissioni di atti d’ufficio da parte degli agenti della locale polizia municipale.

«Se come Movimento 5 Stelle non abbiamo provveduto prima a tale denuncia - dicono i grillini - e' solo perche' ritenevamo, erroneamente a quanto pare, che l'amministrazione si sarebbe presto attivata per il rispetto delle norme di civile convivenza. Non essendo cio' avvenuto, ci corre l'obbligo della denuncia. Ci preme inoltre ricordare al sindaco che norme e regolamenti valgono anche nei confronti di amici e parenti e a tutti i candidati che di quelle norme hanno fatto scempio, che la vera politica si fa con l'agire quotidiano: chi non e' capace di rispettare le leggi oggi - conclude il Movimento 5 Stelle di Avezzano - non sara' certo un buon amministratore domani»