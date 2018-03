ANAS, BANDO GARA DA 3,5 MLN PER LAVORI IN MARSICA

L’AQUILA. L'Anas pubblichera' sulla Gazzetta Ufficiale di lunedi' prossimo, 26 maggio, il bando di gara da 3,5 milioni di euro per l'assegnazione dei lavori per l'adeguamento della sede stradale e la sistemazione degli innesti tra i km 127,400 e 129,620 e al km 123,900 della strada statale 5 "Tiburtina Valeria", in territorio marsicano. Il progetto, cofinanziato dalla Provincia dell'Aquila e dai Comuni di Celano e Aielli, prevede la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza di altrettante intersezioni esistenti nel tratto della statale Tiburtina, al fine di incrementare la sicurezza stradale. I lavori dovranno essere ultimati entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. Le imprese interessate devono consegnare la domanda di partecipazione entro le 12 di lunedi' 23 giugno 2014.