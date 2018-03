SAN GIOVANNI TEATINO. FISSATA L’ALIQUOTA TASI PER IL 2014

SAN GIOVANNI TEATINO. Nella seduta del 21 maggio, il Consiglio comunale ha approvato la delibera relativa alle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi), la cui prima rata scadrà il 16 giugno, nel rispetto della normativa che disciplina il tributo.

Per la prima casa e relative pertinenze l’aliquota è pari all’1,7 per mille, mentre per tutte le altre tipologie di immobili e fabbricati diversi dalle prime abitazioni, compresi i fabbricati rurali e quelli in uso alle attività produttive l’aliquota è pari a zero

«Approvando nei tempi previsti la delibera sulla Tasi – ha dichiarato il sindaco, Luciano Marinucci – in primo luogo facciamo il nostro dovere di amministratori oculati e prudenti, rispettando le previsioni di legge e garantendo al Comune la possibilità di formulare in tempi ragionevoli il bilancio preventivo, evitando di lavorare, come l’anno scorso, in regime di dodicesimi e di anticipazioni di cassa fino a novembre, per colpa delle incertezze del Governo, non permettendoci una corretta programmazione degli interventi».