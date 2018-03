PIANELLA DI NUOVO PROTAGONISTA TRA LE CITTÀ DELL’OLIO

PIANELLA. Pianella, tra le fondatrici dell’associazione nazionale città dell’olio, resterà all’interno dell’organismo di promozione dell’ ”Oro Verde”.

Questa la decisione assunta all’unanimità nel corso del consiglio comunale del 22 maggio.

«La nostra città di fatto non è mai uscita dall’associazione», afferma il sindaco Sandro Marinelli, «abbiamo voluto porre con forza alcune questioni che negli ultimi due anni avevano bloccato l’operatività dell’associazione nella nostra regione e in tal modo ottenuto la giusta considerazione. Ringraziamo per la sensibilità il presidente nazionale di città dell'olio Enrico Lupi, apprezziamo la linea di rinnovamento e la ripresa degli investimenti sulle manifestazioni e sulle iniziative che coinvolgono il nostro territorio. Nuove opportunità, conclude, giungeranno dal lavoro sinergico con il distretto agroalimentare di qualità recentemente costituito a Pianella»