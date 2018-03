PIZZOLI CONSIGLIO DESERTO: «ANASTASIO PREFERISCE LA CAMPAGNA ELETTORALE»

PIZZOLI. Ieri 22 maggio alle ore 18 era stato convocato il consiglio comunale. Il consigliere Giovannino Anastasio (candidato) e buona parte dei suoi non ha ritenuto opportuno presentarsi al consiglio comunale, già rimandato precedentemente con importanti ordini del giorno tra cui il bilancio comunale, le aree artigianali, tasi ,e la convenzione con l’Università di L’Aquila.

Il Sindaco Angela D’Andrea preso atto della situazione della sua maggioranza ha verbalizzato «la gravità dell’accaduto perché non si lavora per il bene dei nostri cittadini».

«Il consigliere Anastasio e i suoi hanno dimostrato per la millesima volta», ha commentato il consigliere Francesco Luciani, «il disinteresse verso il Paese, l’interesse primario infatti è solo il proprio tornaconto. Evidentemente c’è stata paura per le ripercussioni che alcuni argomenti da trattare nell’assise pubblica potevano avere. Nessuna giustificazione è stata prodotta. Una vergogna per la democrazia di cui ultimamente si è perso il senso visto altri episodi gravi accaduti in questo territorio».