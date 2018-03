CHIUSO SVINCOLO DELL’ASSE ATTREZZATO

PESCARA. Dalle ore 20,00 di venerdì 23 alle ore 6,00 di sabato 24 maggio, lungo la carreggiata in direzione Pescara del raccordo autostradale 12 "Chieti-Pescara" (asse attrezzato) sarà chiuso al traffico lo svincolo di interconnessione con la strada statale 714 "Tangenziale di Pescara". Il provvedimento si rende necessario – comunica l’Anas- per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione.

Il traffico proveniente dal raccordo “Chieti-Pescara” e diretto sulla strada statale 714, in direzione Foggia o Ancona, sarà deviato mediante uscita sullo svincolo “Cementificio - Via Raiale” della strada statale 16 Dir/C "del Porto di Pescara” per la viabilità locale.