MORGANA ZULLI DI GUARDIAGRELE MEDAGLIA D’ORO ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DELLA MATEMATICA 2014

GUARDIAGRELE. Si riconferma campionessa nazionale di matematica per la seconda volta Morgana Artemisia Zulli, studentessa undicenne di Guardigrele. Morgana, già prima classificata per l’Abruzzo, si aggiudica anche quest’anno la medaglia d’oro sbaragliando la concorrenza di 10.000 partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia. I Giochi matematici del Mediterraneo promossi dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica), si sono svolti presso l’università di Palermo lo scorso 17 maggio vedendo protagonisti oltre 1.000 studenti finalisti regionali.

Per il 2014 la scuola primaria Modesto Della Porta di Guardiagrele ha raddoppiato: ben qualificata anche Agnese Laico, giunta finalista per la categoria primaria 3^ classe.

Un traguardo condiviso con la maestra Flora Bianco, mentore nonché prima sostenitrice dei suoi allievi grazie ai metodi d’insegnamento didattici e umani.