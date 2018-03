ARIA NOSTRA: «RACCOLTE 2500 FIRME MA NON BASTANO PER FERMARE LE BIOMASSE»

LANCIANO. Sono state protocollate le quasi 2500 firme certificate raccolte dal Comitato Aria Nostra per testimoniare la diffusa contrarietà dei cittadini alla realizzazione delle centrali a biomassa tra Colonnella, Controguerra e Martinsicuro.

«I cittadini non vogliono questi impianti, dannosi per la qualità dell’aria e non affatto sostenibili da un punto di vista ambientale», dice l’associazione.

«Purtroppo, questo non sembra bastare a fermare i lavori di costruzione che, anzi, proseguono sempre più spediti. L’impianto di Colonnella da 6 Megawatt potrebbe entrare in funzione poco dopo le elezioni regionali nonostante l’esposto alla procura presentato dal comitato per denunciare irregolarità nell’iter autorizzativo e i notevoli rischi per la salute, in particolare quelli legati all’emissione di una sostanza cancerogena come la formaldeide. A peggiorare le cose, ci si è messa anche la Regione Abruzzo che, con una “sveltina bipartisan”, ha cancellato, qualche giorno fa, la moratoria sulle centrali a biomassa. Siamo di fronte all’ennesima contraddizione della politica che, ancora una volta, è insensibile alle richieste dei cittadini perseguendo interessi diversi. Il Comitato continuerà la sua opera di informazione e contrasto nei confronti di tutti quei progetti che non hanno nulla di sostenibile e che perseguono unicamente scopi lucrativi a danno della popolazione e dell’ambiente».