ROSPO MARE: STUDENTI DELL’ISTITUTO NAUTICO “AL LAVORO INSIEME AI TECNICI

CRONACA. ORTONA. Sono 12 gli studenti del quinto anno dell’Istituto nautico “Leone Acciaiuoli” di Ortona selezionati per uno stage formativo di 3 giorni a bordo dell’Alba Marina, la nave stoccaggio di supporto alla piattaforma Rospo Mare di Edison. I ragazzi saranno accompagnati durante i tre giorni, oltre che da un professore dell’istituto, dal comandante Gabriele Aquilano di Edison che insegnerà loro i “trucchi” del mestiere. L’imbarco degli studenti per il trasferimento sulla FSO Alba Marina è avvenuto oggi dal Porto di Punta Penna, Vasto. I giovani sono stati formati dal personale Edison sulle rigide procedure di sicurezza da seguire a bordo della nave e sono pronti per tre giorni di attività a stretto contatto con il personale che si occupa della gestione della piattaforma Rospo. I ragazzi faranno diverse esercitazioni di sicurezza, dalle simulazioni antincendio, alle fughe di gas fino all’utilizzo degli “Egmopol”, speciali imbarcazioni utilizzate per operazioni in mare.