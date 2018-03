CHIETI RINVIA PAGAMENTO DELLA TASI

CHIETI. «I cittadini di Chieti non dovranno pagare, entro la data inizialmente prevista per il 16 giugno 2014, la TASI relativa alle seconde abitazioni ed altri immobili». Lo ha annunciato oggi l’assessore la bilancio Melideo.

Tale scadenza, infatti, è stata prorogata dal Governo alla data del 16 settembre 2014 per quei Comuni che, entro il 23 maggio, non approveranno le aliquote relative alla nuova tassa e ciò permetterà di evitare una sovrapposizione con la prima rata IMU.

Per quanto riguarda la prima abitazione, resta, invece, fissata la data del 16 dicembre 2014. A tale proposito, il Sindaco Di Primio, attraverso l’ANCI, ha chiesto che tale scadenza unica venga rateizzata.