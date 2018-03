RAPINA A FARMACIA A SILVI, BANDITO FUGGE CON 800 EURO

SILVI. Un uomo con il volto coperto da una sciarpa ha fatto irruzione in una farmacia a Silvi (Teramo), ieri, poco prima della chiusura. Taglierino in mano, il rapinatore, un italiano, si e' impossessato di circa 800 euro e poi e' fuggito a piedi. La farmacia non e' munita di telecamere ma si spera nella telecamere di zona. Indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giulianova (Teramo).