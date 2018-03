IL COMUNE DI TORTORETO ADERISCE AL PROGETTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO

CRONACA. TORTORETO. Il Comune di Tortoreto ha aderito al progetto di contenimento energetico che vede la Provincia di Teramo capofila. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di un sensibile risparmio sulla bolletta elettrica (il Comune spende mediamente ogni anno circa 400mila euro soprattutto per alimentare la pubblica illuminazione). L’ente, incamererà, così circa 100mila euro destinati, in più step, alla riqualificazione energetica con un risparmio sensibile sui consumi di energia elettrica. Entro il prossimo 1 ottobre, l’ente presenterà il progetto ed antro fine anno dovrà aver concluso anche l’appalto e la consegna dei lavori per non perdere lo stanziamento. I fondi a cui l’ente accederà sono quelli del Por Fas 2007-2013. In aggiunta a ciò, l’ente aderirà all’altra iniziativa sempre curata dall’assessore provinciale all’Ambiente Francesco Marconi, che prevede gradualmente la sostituzione dei corpi luminosi della pubblica illuminazione e di quelle all’interno delle strutture comunali. Si tratta del progetto europeo Iee, bando 2011. 09/04/2011 8.26