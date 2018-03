DONNA SUICIDA SOTTO TRENO A GROTTAMMARE, RITARDI LUNGO LINEA

OFFIDA (ASCOLI PICENO). Una donna di 53 anni di Offida si è tolta la vita questo pomeriggio lanciandosi sotto un treno nella stazione di Grottammare (Ascoli Piceno). Il convoglio è l'Intercity 612 Taranto-Bologna, con 200 persone a bordo. Nella stazione era in transito (erano le 15:50 circa), e il macchinista non ha potuto far niente per evitare di investire la donna, che si è parata davanti alla motrice sbucando fuori da dietro una colonna. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polfer e carabinieri. Alle 16:25 è stato riaperto il binario sud, e la circolazione dei treni è ripresa ma solo a senso unico alternato. L'Intercity 612 è ripartito alle 16:50.