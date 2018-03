PESCARA: SPACCIA PER SFAMARE I SUOI SETTE FIGLI

PESCARA. Ieri pomeriggio, la Squadra Mobile di Pescara ha arrestato L. M., trentenne pescarese, sorpresa dentro il suo appartamento con 14 grammi di eroina, una dose di cocaina e un bilancino di precisione.

Il blitz è scattato nel quartiere periferico di “Rancitelli”, nei pressi del così detto “Ferro di Cavallo”, all’interno di una casa popolare occupata dalla donna, da suo marito - pure lui disoccupato - e dai sette figli della coppia (dieci mesi il più piccolo, dieci anni il più grande). Tra pappe e pannolini è spuntato fuori lo stupefacente che la donna ha dichiarato di spacciare per sfamare i suoi figli. Il caso è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali del Comune, anche in ragione delle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento riscontrate dagli agenti.

Il pm di turno, Giuseppe Bellelli, ha disposto gli arresti domiciliari per la giovane madre.