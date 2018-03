RAPINA IN BAR VIA FABRIZI, INTERVENGONO CITTADINI

PESCARA. Rapina in pieno centro a Pescara. Due uomini sono entrati verso le 18 nel bar Caffeina di via Nicola Fabrizi. Uno sarebbe saltato dietro al bancone prendendo 120 euro di incasso e l'altro avrebbe afferrato una bottiglia di whisky dallo scaffale per poi fuggire. Nel locale c'erano la proprietaria e un addetto che hanno cercato di bloccare la coppia con l'aiuto di alcuni cittadini. Uno dei due, quello con la bottiglia, e' stato afferrato ma ha cercato di divincolarsi con forza. All'arrivo del personale della volante, agli ordini di Alessandro Di Blasio, e' stato condotto in questura e arrestato. E' un polacco di 28 anni con precedenti.