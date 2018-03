NUOVO CUP ALL’OSPEDALE DI ATESSA

ATESSA. Nuovi locali più ampi e completamente ammodernati per il Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Atessa che da questa mattina ospita utenti e operatori in un contesto più funzionale e dignitoso rispetto al passato. L’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha infatti completato i lavori di ristrutturazione del Cup, investendo 130mila euro per il rifacimento interno ed esterno e la razionalizzazione degli ingressi e dei percorsi pedonali, a vantaggio di tutti gli utenti dell’Ospedale.

I locali sono stati notevolmente ampliati, sono stati rifatti i pavimenti, gli infissi, le facciate esterne, è stato installato un nuovo impianto di ventilazione e condizionamento. Gli accessi sono stati organizzati in maniera diversa, più funzionale e sicura: in precedenza il Cup restava sempre aperto perché rappresentava l’unico percorso di accesso all’ospedale da parte dei pedoni. Ora è stato creato un accesso pedonale indipendente, abbattendo le barriere architettoniche. Sul retro dell’Ospedale è stato aperto un nuovo accesso per i mezzi pesanti, migliorando la viabilità.

Un nuovo sportello del Cup, inoltre, è stato dedicato ai disabili, ai quali sono stati riservati servizi igienici attrezzati.