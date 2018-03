CHIETI, ALBERO CADUTO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MEDIA, SARA’ ABBATTUTA ANCHE PIANTA VICINA

CRONACA. CHIETI. Da questa mattina gli operai del Comune di Chieti sono impegnati alla rimozione dell’albero all’interno dell’area della Scuola Media “Mezzanotte” caduto improvvisamente nella giornata di ieri. L’assessore Mario Colantonio insieme ai tecnici comunali ha effettuato un sopralluogo: «da un’attenta verifica», spiega, «si è potuto osservare con evidenza un improvviso cambio di colore del tronco proprio nella parte più interrata e, pertanto, non visibile esternamente. Da un primo esame, l’evento è da ricondurre ad una patologia di origine virale che ha colpito la radice della pianta. Verranno, comunque, effettuate apposite analisi per poter ottenere una risposta attendibile». In via precauzionale, dopo aver consultato i Vigili del Fuoco, si è deciso di procedere, già da domani mattina, ad un intervento di somma urgenza che prevede il taglio radicale di una pianta posta a pochi metri di distanza da quella caduta e che presenta, a prima vista, le sue stesse caratteristiche, con parziale essiccamento dei rami più bassi.