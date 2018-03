FORZA NUOVA: PROTESTA DAVANTI LA STELLA MARIS

MONTESILVANO. "Stella Maris: DESTRA e SINISTRA, VERGOGNA!"

Questo lo striscione esposto da 10 militanti di Forza Nuova questa mattina davanti alla struttura costruita nell’epoca fascista, dove da poco è spuntato un cartello che dice “E’ rinata una stella”.

«Troviamo vergognoso ed intellettualmente offensivo verso tutti i cittadini montesilvanesi, e non solo», dice Marco Forconi, candidato sindaco, «questa forma di sciacallaggio propagandistico alla luce di tutto ciò che NON è stato prodotto, nè dalle amministrazioni guidate dal centrosinistra nè tantomeno da quelle del centrodestra. Forza Nuova, in aggiunta alle proposte da tempo già comunicate, chiede l'apertura di un'inchiesta che faccia luce su tutti i lavori appaltati ed eseguiti dagli inizi del 2000 ad oggi.

"eretta dal fascismo, distrutta dalla democrazia"»