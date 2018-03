A FUOCO AUTO SU AUTOSTRADA A14, SALVI GLI OCCUPANTI

PESCARA. Quattro persone illese e macchina quasi distrutta dalle fiamme. Questo il bilancio a lieto fine di un incendio verificatosi nel primo pomeriggio sull'Autostrada A14 , direzione Nord, a tre chilometri dal casello di Pescara Nord Città Sant'Angelo (Pescara) dove una Fiat Punto è andata a fuoco per cause in corso di accertamento.

I quattro occupanti, un adulto e tre minori sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara hanno provveduto a domare il rogo ed evitare anche una possibile esplosione considerando l'alimentazione a gpl dell'auto. Nel corso dei soccorsi è stato chiuso per pochi minuti il tratto di carreggiata sulla corsia Nord in direzione di Ancona. Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Stradale.