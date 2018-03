CHIETI. INIZIATI LAVORI PER SISTEMAZIONE VIA ALBANESE

CHIETI. E’ stata avviata, nella giornata di ieri, la seconda fase dei lavori di completamento e sistemazione di Via Albanese.

La Ditta affidataria COBE’ S.r.l. di Pescara, provvederà alla costruzione di un muro di sostegno a protezione della scarpata nel tratto iniziale della suddetta strada; tale realizzazione consentirà un allargamento dell’imbocco stradale dalla Via Filippo Masci e la successiva realizzazione di un marciapiede.

La realizzazione consentirà anche l’eliminazione di alcune piante fortemente sporgenti sulla strada oltre che l’eliminazione della frequente caduta di materiale inerte che si distacca dal forte pendio di sabbia-argilla.

Al fine di consentire le lavorazioni in perfetta sicurezza, è stata emessa apposita ordinanza che disciplina il transito su Via Albanese dal 14 maggio al 25 giugno 2014.

L’accesso da Via Masci verrà provvisoriamente chiuso permettendo l’accesso ai soli residenti nel primo edificio abitativo che sormonta l’intervento; Via Albanese sarà accessibile, in doppio senso, dal Piazzale S. Anna con traffico limitato ai soli residenti. Viene istituito divieto di sosta in entrambi i lati per consentire il doppio senso di marcia.

Se le tempistiche lo consentiranno ed i lavori proseguiranno senza interruzioni dettate da eventi atmosferici, la strada verrà sicuramente riaperta prima della scadenza prevista nell’ordinanza.