PESCARA. PROVINCIA E AMBIENTE DIVENTA INTERAMENTE PUBBLICA,

PESCARA. Questa mattina è stata ratificato al notaio il processo di acquisizione e trasformazione della società Provincia e Ambiente divenuta pubblica al cento per cento.

Si è concluso dunque un iter voluto dal Consiglio provinciale, seguendo di fatto, gli indirizzi espressi dall’assise. Oggi la società è quindi interamente pubblica e l’obiettivo dell’amministrazione sarà quello di rilanciarla in toto.

Il socio privato di Provincia e Ambiente (Itagas ambiente srl) ha ceduto le proprie quote alla Provincia di Pescara, in questo modo l’ente intende salvaguardare concretamente dei posti di lavoro. Il Consiglio, in questi anni, ha condiviso e sostenuto la base occupazionale della società con forza e convinzione anche nei momenti più difficili e drammatici.