SABATO A PESCARA IN SCENA GLI ALLIEVI DEL LABORATORIO TEATRALE DEL MEDIAMUSEUM

PESCARA. Sabato 17 maggio alle 21,00 al Matta di Pescara gli allievi del Laboratorio teatrale del Mediamuseum andranno in scena con lo spettacolo di fine anno "La macchina infernale", a cura di Paolo Rosato, libero adattamento da Jean Cocteau, (1889-1963), figura poliedrica attivamente impegnata in tutti settori artistici che scrisse La macchina infernale nel 1934 dopo essersi già misurato con il mito greco con la scrittura di Antigone e Oedipe Roi, due testi musicati rispettivamente da Arthur Honegger ed Igor Stravinskij ed andati in scena entrambi nel 1927.

Gli allievi che andranno in scena, in ordine di apparizione, sono: Lorenzo Mazzocchetti, Pietro Cerritelli, Davide Cherstich, Marco D'Amelio, Davide D'Alonzo, Angelica Di Pierdomenico, Pietro Di Marco, Aurelio D'Amelio, Francesca Di Matteo, Valeria Scarpetta, Mila Di Giulio, Francesca Marino, Rosamaria Renzetti, Francesca Scampoli, Alessandro De Luca, Giorgia Pez. Ingresso libero