AVEZZANO, SABATO CONVEGNO ‘DA SILONE A SILONE’

CULTURA. AVEZZANO. Sabato prossimo presso l'Agenzia di Promozione Culturale di Avezzano si terrà il Convegno "Da Silone a Silone. Dalla Lega Italica alle Lotte Contadine, 2100 anni di storia nel Fucino", organizzato dall'Associazione Culturale Antiqua con l'intento di celebrare i 2100 dalla Guerra Sociale della Confederazione italica contro Roma. Il titolo propone un collegamento ideale tra Quinto Poppedio Silone e Ignazio Silone, due figure storicamente importanti nella Marsica che rappresentano, simbolicamente, il primo e l’ultimo movimento di rivolta popolare della storia locale. Poppedio Silone fu tra i principali promotori per l'ottenimento della cittadinanza romana da parte dei Marsi, prima nelle vesti di abile politico e poi in quelle condottiero dei popoli italici durante la Guerra Sociale. La conquista della cittadinanza permise ai Marsi di partecipare attivamente alla vita politica di Roma. Lo scrittore Ignazio Silone, al secolo Secondino Tranquilli, scelse il suo pseudonimo proprio in onore del grande condottiero marso e si impegnò attivamente affinché i contadini marsicani potessero liberarsi dal giogo della loro condizione di affittuari del Principe Alessandro Torlonia, dopo il prosciugamento del lago Fucino. Essi ottennero faticosamente la proprietà delle terre che lavoravano in seguito alla Riforma agraria del 1951.