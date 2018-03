TOLLO. RIAPRE AL TRAFFICO LA S P 41 IN CONTRADA LAZZARETTO

TOLLO. La Provincia di Chieti ha ultimato i lavori di messa insicurezza che hanno interessato il tratto di strada S.P 41 Tollo-Stazione di Tollo al km 6+000 nel territorio del comune di Ortona, interdetta al traffico a seguito degli eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio nei mesi scorsi e che hanno causato un movimento franoso del costone sabbioso posto a tergo della barriera paramassi, un grave pericolo per la viabilità veicolare e la pubblica incolumità.

Domani dalle ore 12.00, come annuncia l’ordinanza del Dirigente Ing. Carlo Cristini, è garantita la riapertura al traffico in ambo i sensi di marcia, e dunque il ripristino totale della viabilità tanto atteso dai cittadini, soprattutto dai residenti di Contrada Lazzaretto, che in questi mesi hanno subito disagi dalla chiusura di un’arteria importante.

I lavori hanno richiesto tempi di intervento e risorse economiche ulteriori rispetto alle prime previsioni e sono stati totalmente finanziati dalla Provincia di Chieti, impegnando direttamente dal fondo 2014 le risorse necessarie.