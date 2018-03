TRASPORTO PUBBLICO, POTENZIAMENTO DELLE CORSE DELLA GTM SU VILLA RASPA

TRASPORTO. SPOLTORE. A fine maggio le corse della GTM sul territorio di Spoltore verranno potenziate. Lo annuncia il vice sindaco Enio Rosini. A subire delle variazioni sarà la linea numero 9, che seguirà questo percorso: viaggio di andata con partenza da Via del Circuito (a Pescara), per poi proseguire fino alla fermata di Via Italia, a Villa Raspa, e salire al capolinea con fermata all’Arca; al ritorno si scenderà su Via Italia, Via del Circuito fino ad arrivare alla Stazione Centrale di Pescara.

Il percorso della linea numero 5, invece, non sarà modificato.

Inoltre, stanno per essere ultimati i lavori di delimitazione degli stalli di fermata con la segnaletica verticale e orizzontale. «La modifica della linea 9, evitando il transito su Pescara Colli, intensificherà il servizio di trasporto di questo autobus su Villa Raspa a vantaggio dei nostri concittadini – sottolinea Rosini -. Nel ringraziare i vertici della GTM per aver accolto le nostre richieste, auspichiamo di estendere il percorso della stessa linea anche a quelle zone densamente abitate di Villa Raspa, come Piazza Atene e Viale Europa, in modo da poter servire in maniera efficiente tutta la frazione».