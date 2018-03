SCANNO: LITE IN FAMIGLIA. INTERVENGONO I CARABINIERI.

SCANNO. Ieri sera verso le ore 21.00 i carabinieri di Scanno impegnati in un servizio di controllo del territorio sono intervenuti proprio a Scanno in una abitazione dove era in atto una lite in famiglia. Lite che ha visto coinvolti tutta i componenti della famiglia, padre 50enne, madre coetanea e due figli di 19 e 17 anni. L’alterco era iniziato fra i coniugi, successivamente uno dei due figli è intervenuto in difesa della madre venendo alle mani con il padre. L’altro figlio è intervenuto per dividere i due. L’arrivo dei carabinieri allertati da un vicino è servito a riportare la calma. Sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza anche se i traumi riportati dai contendenti non erano gravi.