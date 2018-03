REGINA, PARTE IL TOUR DELLA BAND TRIBUTO DEI QUEEN

ABRUZZO. I Regina Queen Tribute tornano a suonare dal vivo il 23 maggio a Spoltore (Pe), in occasione della chiusura della campagna elettorale di Antonella Allegrino, candidata PD al Consiglio regionale d’Abruzzo. Un atteso debutto che riporterà sul palco la titolata band teatina , dopo lo stop forzato dovuto al tragico incidente dell’anno scorso che coinvolse l’intero gruppo. Dopo il successo di “Bentornato Diego”, concerto evento organizzato dalla Music Force e dal Comune di Chieti a dicembre scorso che riaccolse al Teatro Supercinema un piccolo assaggio live dei Regina Queen Tribute e in seguito ai numerosi e positivi consensi conquistati dall’album “Lost in time”, prodotto dall’etichetta discografica Music Force, i Regina tornano a sorprendere il pubblico, percorrendo l’unica strada a loro cara, quella della musica.

I due cantanti, accompagnati da Diego Chiacchierini alla batteria, Alessandro Ascolani alla chitarra e Lorenzo Colucci al basso, scalderanno le tanto attese date live del tour estivo 2014, curato da Music Force e Tuttosound, a partire da quella di Spoltore, in terra d’Abruzzo, per poi proseguire con il concerto del 25 maggio a Castelnuovo Bocca d’Adda (LO).