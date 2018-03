A CELANO IL COMUNE AGEVOLA IL MICROCREDITO

CELANO. L’Amministrazione comunale di Celano apre lo “Sportello Microcredito X Celano e la Marsica”, un servizio innovativo a favore della popolazione celanese e marsicana. Sabato 17 maggio alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo servizio.

Con la stipula della convenzione tra comune e “Microcredito per l’Italia”, impresa sociale specializzata in microcredito, il progetto dello Sportello, curato da Filippo Rosati, trova concretezza.

L’obiettivo è «fornire l’accesso al credito a persone e imprese che sono escluse o respinte dai tradizionali canali bancari». Possono rivolgersi allo sportello micro e piccole imprese, giovani, liberi professionisti, artigiani, singoli, famiglie, cooperative, imprese sociali, start-up di nuove attività. Microcredito per l’Italia offre gratuitamente le garanzie per accedere a finanziamenti erogati attraverso il sistema bancario locale aderente all’iniziativa.

Due sono le linee di finanziamento previste: una per le famiglie in condizione di vulnerabilità economica fino a 10.000, mentre per le attività economiche da 5mila a 50 mila euro. Il nuovo sevizio comunale per dare assistenza e accompagnamento a persone e imprese, opererà come punto di accoglienza e primo ascolto dei bisogni provenienti dal territorio. Fornirà servizi di informazione per l’accesso alle garanzie rilasciate da “Microcredito per l’Italia” e, avvalendosi dell’esperienza e della competenza di tecnici di Microcredito per l’Italia, fornirà una valutazione e consulenza gratuita dei progetti d’impresa proposti.