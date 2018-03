FIERA DELL'ELETTRONICA A SILVI

CRONACA. SILVI. Aprirà i battenti sabato 9 aprile 2011, alle ore 9,15, l’ottava edizione della Fiera Mercato dell’Elettronica nel PalaUniverso della Fiera Adriatica di Silvi Marina. L’evento è organizzato da un’associazione, l’A.F.RA. che gode del patrocinio della Provincia di Pescara e delle sezioni Ari (Associazione radioamatori italiani) delle sezioni di Chieti e Pescara L’edizione primaverile, più giovane rispetto alla celeberrima fiera del Radioamatori in programma ormai da mezzo secolo nel periodo autunnale, sarà l’occasione per garantire ai visitatori i prodotti più recenti in materia di apparecchiature tecnologiche cosiddette dell’ultima generazione. Sabato i padiglioni della Fiera Adriatica resteranno aperti, dalle ore 9 fino alle 19. Stesso orario per domenica 10 aprile. Gli organizzatori hanno predisposto un servizio di bus navetta, nonostante gli ampi parcheggi di cui gode il Pala Universo. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione il bar ristorante- self service all’interno della Fiera Adriatica. 09/04/2011 8.25