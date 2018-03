EFFRAZIONE E FURTO: RICARDO CHIAVAROLI NEL MIRINO

PESCARA. Prima il tentativo di ingresso nel comitato elettorale, poi il furto a bordo dell'auto. Sono i due episodi di cui e' stato vittima Riccardo Chiavaroli, candidato per Forza Italia alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. A riferirlo e' lui stesso il quale teme che gli autori siano le stesse persone e di essere stato seguito. Il tentativo di effrazione della serratura del comitato elettorale in via Carducci, a Pescara, e' avvenuto nella notte, spiega. Non sono entrati ma a quanto pare hanno messo a segno un furto in un negozio di abbigliamento che si trova a fianco. All'ora di pranzo, mentre lui stava ricevendo Altero Matteoli alla Conchiglia azzurra di Montesilvano per un incontro elettorale, due persone sono state viste fuggire dopo aver rotto il finestrino della sua auto, che e' brandizzata in vista delle elezioni, e aver prelevato il navigatore satellitare.