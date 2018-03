COMUNE ORTONA: AMPLIAMENTO GRATUITO SERVIZIO NIDO INFANZIA

ORTONA. Il servizio di ampliamento dell'orario del Nido d'Infanzia "Gramsci" di Ortona, che tramite il progetto "Piccolo giallo, piccolo blu" portera' la struttura a restare aperta tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle 19,30 ed il sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00, sara' gratuito.

Lo annuncia in una nota l'assessore alle politiche sociali del comune di Ortona, Gianluca Coletti. «Trattandosi di un servizio sperimentale che si concludera' il 31 luglio - dichiara nella nota Coletti - abbiamo potuto utilizzare il fondo di cofinanziamento della Regione per l'abbattimento delle rette, che in un primo momento erano state fissate a carico delle famiglie in coerenza con quanto dispone la legge sui servizi a domanda individuale».

Il termine per le domande di iscrizione e' stato quindi spostato a giovedi' 15 maggio: i moduli «dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune insieme alla dichiarazione Isee», per chi non dovesse essere gia' iscritto ai servizi educativi, spiega nella nota Coletti. Le attivita' avranno inizio a partire da lunedi' prossimo e potranno essere frequentate dai piccoli gia' iscritti al nido d'infanzia, proseguendo l'orario pomeridiano, oppure da nuovi iscritti nell'ambito di un'attivita' educativa propria. Nel progetto si svolgeranno laboratori curati da educatrici ed esperti in particolare destinati a stimolare la crescita attraverso attivita' artistiche.