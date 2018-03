PESCARA, 166 NUOVI POSTI AUTO IN VIA MICHELANGELO

PESCARA. E’ stato riaperto ieri il parcheggio comunale di via Michelangelo, situato di fronte al Bingo. Completati i lavori di riqualificazione, iniziati lo scorso 15 gennaio, l’area di sosta è stata riaperta ieri alle auto, con la disponibilità di 166 posti auto e 23 posti per gli scooter, a fronte dei vecchi 150 stalli esistenti. Un incremento determinato dalle opere di risanamento che hanno permesso di riorganizzare e razionalizzare la sosta. E per ora le tariffe della sosta sono state equiparate a quelle della rimanente parte delle aree di risulta, ossia 1 euro per la prima ora e mezza di sosta; 2 euro per la seconda ora; 2,50 euro per l’intera giornata.