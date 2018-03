ANZIANO TROVATO SENZA VITA IN CANALE, FORSE PER UN MALORE

MONTORIO AL VOMANO. Il corpo senza vita di un uomo di 79 anni e' stato recuperato nel pomeriggio dai vigili del fuoco in un canale dopo essere scivolato forse colto da malore. La tragedia si e' verificata a Cusciano, frazione di Montorio al Vomano (Teramo). Sull'episodio indagano i carabinieri. Improbabile la morte per annegamento in quanto il punto in cui e' stato recuperato l'anziano e' profondo pochi centimetri. Il 118 ha constatato il decesso.