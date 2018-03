COMUNE PESCARA, GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA

COMUNE. PESCARA. Il Comune di Pescara ha indetto una gara per l’affidamento del servizio tesoreria comunale per i prossimi 5 anni. Il 31 gennaio scorso è scaduto il contratto stipulato con la Banca Caripe che ha curato il servizio da febbraio 2008 a gennaio 2013. E’ stata necessaria una proroga fino a giugno in attesa della individuazione del nuovo gestore. Sono già state esperite due procedure aperte di gara andate entrambe deserte. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 115.308 euro e il servizio sarà aggiudicato secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente. Il Comune individuerà operatori economici che saranno invitati a presentare delle offerte. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.