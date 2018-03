FESTA ALL'ISTITUTO DI PESCARA, NEL RICORDO DI DON GUIDO

CRONACA. PESCARA.Con l'emozione ancora viva nel cuore per la scomparsa nei giorni scorsi del fondatore don Guido Sareli, l'Istituto Don Orione di Pescara sarà in festa da giovedì 15 a domenica 18 maggio per la memoria liturgica di San Luigi Orione, canonizzato il 16 maggio di dieci anni fa.

Tre giorni di preghiera nel corso dei quali il centro di riabilitazione aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza per far conoscere da vicino la struttura nel cuore di Pescara da oltre sessant'anni.Le scuole cittadine saranno protagoniste della giornata inaugurale dei festeggiamenti, giovedì 15 maggio, quando staff e dirigenti del Don Orione incontreranno gli studenti del capoluogo adriatico. Il giorno successivo, venerdì 16 maggio, è in programma un incontro con i sacerdoti della Forania di Pescara Porta Nuova, alle 9.30, e la santa messa solenne alle 11.00, celebrata da don Pierangelo Ondei, superiore della Provincia religiosa Madre della Divina Provvidenza Don Orione. Sabato 17 maggio, dalle 8.30, è in programma la Giornata della Disabilità, nel corso della quale si svolgerà l'Open Day, con visite guidate per conoscere da vicino alcune delle strutture più d'avanguardia. Domenica 18 maggio, infine, Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, celebrerà la santa messa alle ore 11.00, preceduta alle 10.00 dalla processione della statua di San Luigi Orione nel quartiere, i cui abitanti sono invitati a porre sui balconi segni di festa. La mattinata sarà allietata dalla banda musicale "Claudio Monteverdi" di Ripa Teatina, mentre la santa messa sarà animata dal coro della parrocchia Santi Angeli Custodi di Pescara.