APPALTATI I LAVORI DELLA EX 553 ATRI – SILVI

SILVI. Affidata la gara d’appalto per la sistemazione di ampi tratti della ex 553, la provinciale Atri-Silvi. Importo complessivo del progetto 1 milione e 851 mila euro: la ditta affidataria dei lavori è la “Gianforte Remo”. Da capitolato i lavori dovranno essere eseguiti in 2 anni. Intervento significativo, questo sulla ex 553: è l’ultimo stralcio di un progetto più ampio (ultimo lavoro è stato realizzato 5 anni fa) che ha riguardato praticamente l’intero tracciato. I lavori inizieranno a Piane Maglierici, dove verrà realizzata una rotonda, e proseguiranno, con l’allargamento della corsia, con adeguamento altimetrico e planimetrico, fino alla Cona di Atri.